„Joyful“ gibt Konzert

Lampertheim.„Stecker raus“ – so lautet der diesjährige Konzerttitel der „Joyfuler“. Der Chor wird a cappella singen oder durch eine kleine Begleitband, bestehend aus Klavier, Gitarre und Schlagwerk, akustisch begleitet. Veranstaltet werden die beiden Konzerte in der Mensa des Lessing-Gymnasiums in Lampertheim. Sie finden am Samstag, 3. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. November, um 16 Uhr statt. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt (Schüler/Studenten) acht Euro. Karten gibt es ab sofort bei den folgenden Vorverkaufsstellen: Horlé (Mode und mehr) Kaiserstraße, Kiosk Nibelungenplatz, Rathaus-Service Lampertheim sowie bei allen Sängern. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018