JU Ried fordert Rollstuhl-Schaukeln

Lampertheim.Die Junge Union Ried fordert eine Rollstuhl-Schaukel in jeder Ried-Gemeinde. Daneben möchten die Nachwuchspolitiker der CDU „Diskussionen über die Ausrichtung moderner Spielplätze anstoßen“, erklärte Vorsitzender Björn Hedderich in einer Mitteilung.

Teilhabe und Teilnahme von Menschen mit Behinderungen sei kein eigenständiges Thema. „Inklusion ist für uns genereller Bestandteil aller politischen Überlegungen. Genau so, wie wir die Machbarkeit in unsere Überlegungen einbeziehen, so gehört auch dieser Aspekt dazu“, betont Hedderich. Finanzierungsmöglichkeiten sieht die JU Ried in Fördertöpfen oder über Förderprogramme von Sozialorganisationen wie beispielsweise der „Aktion Mensch“. red

