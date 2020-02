JU: Wer soll bezahlen?

Lampertheim.„Koalition will Straßenausbaubeiträge abschaffen“ titelte der Südhessen Morgen am vergangenen Mittwoch. Für die Junge Union (JU) Ried das „eine mehr als überraschende Meldung“, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. „Auch die JU Ried begrüßt jede Entlastung des Bürgers, aber diese darf nicht zu einer Belastung in der Zukunft werden.“, kritisiert Patrick Rupp, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Ried. Das entscheidende Problem der Forderung der SPD/FDP-Koalition in Lampertheim sei aktuell jegliches Fehlen von Plänen für eine Finanzierung.

Zwar gehe die Koalition davon aus, die anfallenden Kosten aus dem laufenden Haushalt begleichen zu können, doch sei angesichts einer aktuell schwächelnden Konjunktur keineswegs gesichert, dass Lampertheim in Zukunft die dringend notwendigen Investitionen aus eigenen Mitteln aufbringen könne. Stattdessen hoffe man in der Koalition darauf, von Bund und Land nicht allein gelassen zu werden. „Leider kann man mit Hoffnung keine Straßen finanzieren“, heißt es weiter.

Noch überraschender werde der Vorschlag der Koalition, wenn man bedenke, dass noch Mitte des vergangenen Jahres Finanzdezernent Jens Klingler die immer schwieriger werdende Planung eines ausgeglichenen Etats beklagt habe. red

