Jubel, Trubel, Lebensfreude

Lampertheim.Jubel und Trubel gab es am Fastnachtdienstag auf der Gass‘. Am Nachmittag hatten die Narren Lampertheims Innenstadt fest in ihrer Hand. Fetzige Stimmungs- und Guggemusik, Fußgruppen und Karnevalisten auf den Motivwagen tummelten sich im närrischen Lindwurm. Mit 33 Zugnummern wurde der 15. Fastnachtsumzug des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim ein tolles Erlebnis für Groß und

...