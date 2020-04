Jubelkonfirmation wird verschoben

Lampertheim.Der Kirchenvorstand der Evangelischen Lukasgemeinde hat die Jubelkonfirmation am 31. Mai und das Vortreffen am 23. April wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise abgesagt. Pfarrerin Sabine Sauerwein bringt im Namen des Kirchenvorstandes zum Ausdruck, dass gerade in diesen Zeiten ein aufbauender und stärkender Festgottesdienst, der daran erinnert, durch wie viele Nöte Gott seine Gemeinde schon hindurchgetragen hat, gut getan hätte. Aber ein vereinzeltes Sitzen in den Kirchbänken ohne gemeinsamen Einzug und Segen für die Jahrgänge und eine distanzierte Umgangsweise würden nicht dem Charakter der Jubelkonfirmation entsprechen. red

