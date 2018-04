Anzeige

Lampertheim.Seit zehn Jahren setzen sich Ehrenamtliche in der Lampertheimer Tafel für ärmere Menschen ein, beziehen Stellung gegen Ausgrenzung und für Teilhabe. Seit zehn Jahren steigen aber auch die Kundenzahlen und damit die Armut. Besserung ist kaum in Sicht, so die Tafelverantwortlichen bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen. Rund 120 Ehrenamtliche, Amts- und Würdenträger sowie Diakonievertreter begingen die Feierstunde in der Notkirche mit gemischten Gefühlen.

Als Gratulant wollte sich Bürgermeister Gottfried Störmer deshalb nicht verstanden wissen, vielmehr bedankte er sich bei den Ehrenamtlichen für deren vorbildliches Engagement. „Statt herzlichen Glückwunsch sage ich lieber herzlichen Dank. Wir sind froh, dass wir Sie haben und könnten nicht darauf verzichten“, wandte sich der Rathauschef an die ehrenamtlichen Helfer. Tafelarbeit beruhe auf Missständen und dürfe keine Dauerlösung sein, betonte Pfarrer Uwe Seibel von der Diakonie Hessen.

Wenig Hoffnung für die Zukunft

Noch deutlicher wurde Anne Zingl vom Landesverband Hessischer Tafeln. Als „fragwürdiges Jubiläum“ bezeichnete sie den Anlass, denn in zehn Jahren habe sich für viele Tafelkunden nichts geändert. Sie hege auch wenig Hoffnung für die Zukunft. „Eine Welle der Altersarmut kommt auf die Tafeln zu. Die Politik muss endlich wach werden“, forderte Zingl, die selbst in der Viernheimer Tafel mitwirkt. Dass die Arbeit in den Tafeln vor Ort aber richtig und notwendig sei, da waren sich alle Redner einig. „So können wir die Missstände immerhin mildern und zeigen Barmherzigkeit in einem Land, in dem es keine Armut geben dürfte“, fand Seibel.