Jüdischer Rapper diskutiert mit Schülern über Antisemitismus

Lampertheim.Der durch das Internet bekannt gewordene Rapper Ben Salomo hat am Dienstag das Litauische Gymnasium und die Alfred-Delp-Schule (Bild) besucht. „Guck mal, der Jude! Antisemitismus damals und heute“ lautetet der Titel der Veranstaltung, mit der er im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung ein Zeichen gegen Intoleranz und Diskriminierung setzen will. Ben Salomo berichtete den Jugendlichen, welche antisemitischen Erfahrungen er als Jude in Deutschland bereits als Kind machen musste. Diskutiert wurde auch über Gerüchte und Vorurteile, die sich hartnäckig in der Gesellschaft halten. Schließlich appellierte der 41-Jährige an die Schüler, nicht wegzusehen, sondern sich gegen jede Form der Menschenfeindlichkeit zu positionieren. Ein ausführliches Interview mit dem Rapper folgt. / lex

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.01.2020