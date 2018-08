Anzeige

Lampertheim.Wie können Kommunen wie Lampertheim kommunale Teilhabepolitik anhand von Aktionsplänen gestalten? Diese und weitere Fragen beantwortet der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, am Donnerstag, 9. August, um 16.30 Uhr

In seinem cirka halbstündigen Vortrag zum Thema „Behindertenpolitik als Querschnittsaufgabe“ möchte Dusel, der 1985 sein Abitur in Lampertheim gemacht hat, Ideen und Vorschläge diskutieren, die sowohl in die Tätigkeit des Behinderten-Beauftragten als auch in die Behindertenpolitik insgesamt hineinragen und sein Konzept vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag wird sich Dusel noch Zeit für Fragen und Diskussionen nehmen. red (Bild: dpa)