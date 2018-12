Jugend gibt bald den Ton an

Pascal Wichert ist der designierte Dirigent des Nachwuchsorchesters. © fh

Hofheim.Der evangelische Posaunenchor nutzt den „Rückenwind“ des zuletzt prächtig verlaufenen Kirchenkonzerts und setzt auch in der Nachwuchsarbeit neue Maßstäbe. Geplant ist ein Nachwuchsorchester, in dem Neu- und Jungmusiker gefördert und langsam an das Musizieren in einem Orchester herangeführt werden sollen. Angesprochen fühlen sollen sich hierbei nicht nur „pure“ Anfänger, sondern auch junge und jung gebliebene Musiker, die das Musizieren wieder aktiv aufnehmen wollen.

Die Musikauswahl wird an die Gruppe entsprechend angepasst, Nachwuchsmusiker sollen so an das Repertoire des Posaunenchors herangeführt werden. Angedacht ist es, eine Brücke zu bauen zwischen dem Wiedereinstieg und der Musik des großen Chores, wie Pressesprecherin Melina Pauly bestätigt. Interessierte Musikbegeisterte, die gerade dabei sind, ein Blasinstrument oder gar Schlagzeug zu erlernen oder es bereits gelernt haben, sind dazu eingeladen, ab dem neuen Jahr in die Proben des Nachwuchsorchesters zu kommen. Das Probenangebot findet voraussichtlich freitags vor der Probe des Posaunenchors statt, um einen leichteren Übergang zwischen beiden zu schaffen.

Um dieses Angebot ab Jahresbeginn 2019 überhaupt umsetzen zu können, bedarf es entsprechender Personen, die dieses auch ermöglichen. Das geplante Nachwuchsorchester soll vom neuen Vizedirigenten Pascal Wichert geleitet werden. Seit 2013 gehört Wichert dem Posaunenchor als Tenorsaxofonist an. Im Oktober absolvierte er die Prüfung zum Registerführer und Nachwuchsdirigenten an der Lucie-Kölsch Jugendmusikschule Worms. Der Ausbildungskurs in Worms erstreckte sich seit April über mehrere Wochenenden hinweg. Der 21-jährige Student an der Universität Mainz mit den Fächern Philosophie und Französisch freut sich immens auf diese neue Aufgabe.

Franz Gander, der den Posaunenchor bis zum Kirchenkonzert leitete, hatte Wichert diese für den Chor so wichtige Personalie in die Wege geleitet, um auch die Vertretung des neuen Posaunenchor-Dirigenten Dirk Hindel langfristig zu sichern und die Jugend noch stärker zu aktivieren. „Pascal fand schnell Spaß daran, das Instrument auch mal gegen den Taktstock zu tauschen, stellt jedoch auch fest, dass die Dirigentenaufgaben weitaus anspruchsvoller sind als sie zunächst erscheinen“, freut sich Wolfgang Herbert, erster Vorsitzender des Posaunenchores, über diese so zukunftsweisende Personalie. Wichtig sind dem neuen Dirigenten des Nachwuchsorchesters eine gründliche Vorbereitung und ein hohes Maß an Verantwortung für die musikalische Gestaltung im Posaunenchor. Eine unverbindliche Anmeldung für die Mitwirkung im Nachwuchsorchester sowie weitere Informationen sind per Mail möglich – über pascalwichert@web.de – sowie auf Instagram über „PosaunenchorHofheim“. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018