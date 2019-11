Jugend-Kicker feiern hart erkämpften 4:3-Sieg

Lampertheim.Mit dem FSV Einhausen traf die E-Jugend des TV Lampertheim (TVL) auf einen schweren Gegner. Schnell konnte Einhausen, mit dem älteren Jahrgang angereist, zwei Tore vorlegen.

Der TVL spielte mit dem jungen Jahrgang und erholte sich schnell vom Anfangsrückstand. So gelang Marlon Guldner der Anschlusstreffer zum 1:2, mit dem es auch in die Pause ging. Die Trainer Rainer Foß und Guido Zeymer erkannten einige Defizite, auch die Spielformation und Taktik wurden angepasst. Im zweiten Durchgang übernahmen dann die Gastgeber die Initiative und wurden spielstärker. Nicolai Rieker erzielte nach Zuspiel von Enes Bascoban den Ausgleich zum 2:2. Postwendend meldeten sich die Gegner zurück und gingen erneut in Führung. Das Spiel wurde immer kampfbetonter. Die Zeit wurde knapp für die Lampertheimer, die bis zehn Minuten vor Ende mit 2:3 in Rückstand lagen. Durch eine sehenswerte Einzelleistung von Enes Bascoban kam der TV Lampertheim wieder zum Ausgleichtreffer. Kurz vor Ende der spannenden Begegnung gelang es Corvin Wunderlich durch einen Schuss aus 20 Metern Entfernung das Spiel zu drehen. Das 4:3 konnte bis zum Abpfiff gehalten werden. fh

