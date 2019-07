Jugend lernt malen

Lampertheim.Wie anspruchsvoll die Aquarellmalerei ist, das haben sieben Jugendliche beim letzten Workshop der diesjährigen Ü12-Summertime Ferienspiele herausgefunden. „Aquarell ist eine schöne, aber schwierige Technik“, brachte es der Mannheimer Künstler und Kursleiter Christian Schura auf den Punkt. Bei dieser Art des Malens geht es darum, mit Wasser zu malen. Da noch nicht alle Jugendlichen in der Zehntscheune Erfahrung in der Aquarellmalerei hatten, gab es eine kurze Einweisung. Dann ging es für los mit Wasser, Papier, Aquarellfarben und Pinsel.

Gefühl für Farben entwickeln

Dabei ging es etwa um Übungen zur Trockentechnik, bei der die Farbe einfach auf das Papier aufgetragen wird. Um ein Gefühl für die Farben zu entwickeln, probierten die Teilnehmer auch die „Nass-in-Nass-Technik“ aus. Wie es der Name nahelegt, wird das Papier dabei nass gemacht, bevor die Farben aufgetragen werden. Dadurch entsteht der besondere Effekt, bei dem die Farben mit dem Wasser verlaufen.

Für die 17 Jahre alte Susanne Haag ist das schon bekannt. Sie hat die Aquarellmalerei vor drei Jahren in einem von Christian Schuras Workshops für sich entdeckt und seitdem mehrere Kurse belegt. „Ich mache das immer zuhause und es macht mir großen Spaß“, berichtete sie. Schura brachte den jungen Teilnehmern auch bei, wie sich kleine Fehler durch das Auswaschen der Farben korrigieren lassen. „Die schönsten Aquarelle sind immer die, die luftig, leicht und locker gemalt sind“, lautet Schuras Ratschlag. Nachdem sich die Teilnehmer in die Arbeit eingefunden hatten, ging es an die Arbeit. Aus zwei Mappen konnten sich die Mädchen und Jungen verschiedene Vorlagen mit Comics oder Tieren aussuchen und die Technik anwenden.

„Man muss im Voraus planen, wie man das Bild macht und wo die Farben hinkommen“, empfahl Schura. So müsse man immer von den hellen Farben zu den dunklen Farben arbeiten, da die dunklen Farben bei der Aquarellmalerei anders als beim Malen mit Acryl nicht einfach übermalt werden können. Dass die Theorie in der Praxis nicht so leicht umzusetzen ist, sagte etwa die 15-jährige Lucy Medert, die erstmals mit Aquarellfarben arbeitete: „Ich wollte das hier mal ausprobieren. Es macht mir Spaß“. So entstanden am Donnerstag ganz unterschiedliche und fantasievolle Bilder. Nach dem Workshop konnten die Teilnehmer ihre Werke mit nach Hause nehmen. Dort dürfte nun das eine oder andere Bild an der Wand hängen. av

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019