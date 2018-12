Jugend rast um die Wette

Lampertheim.Die Reifen quietschen, der Motor röhrt und der Auspuff qualmt – allerdings nur auf dem Bildschirm. Beim ersten „Mario-Kart“ Turnier des Jugendbeirats fuhren am Freitagabend rund ein Dutzend Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 auf der Spielkonsole um die Wette. „Das ist eine Premiere für uns“, erklärte Marcel Getrost von der städtischen Jugendförderung. Er hatte gemeinsam mit dem Jugendbeirat zum Rennspiel-Abend in die Zehntscheune eingeladen.

Vielseitige Wettbewerbe

Im dortigen Jugendcafé veranstaltet die Stadt regelmäßig kleinere, kostenlose Turniere mit Billiard, Tischkicker oder anderen Spielen. Nun versuchten sich Jugendbeirat und Jugendförderung am digitalen Rennvergnügen. „Wir probieren das einfach mal aus. Spielkonsole und das Spiel sind ja sowieso da und werden bei den regelmäßigen Treffen gerne genutzt. Warum also nicht?“ so Getrost. Außerdem könne man auch bei Videospielen den Umgang mit Sieg und Niederlage lernen.

Grundlage ist Videospiel

„Mario-Kart“ ist ein Videospiel aus der berühmten „Super-Mario“ Reihe von Nintendo, bei dem bis zu vier Spieler gegen sich und Computergegner um die Wette rasen. Gefahren wird in Karts, Motorrädern oder anderen Gefährten mit den Figuren aus dem Spieleuniversum und jede Menge Zusatzhindernissen.

Im Jugendcafé fuhren die Jungen und Mädchen in zwei Gruppen auf je vier Strecken in Hin- und Rückrunde gegeneinander. Die zwei Gruppenbesten trafen im Finale aufeinander.

Gutscheine als Preise

Dort ging es dann auf die Spezialstrecken: Besonders cool und besonders schwierig. Voll dabei war auch Elias. Der Zwölfjährige ist Mitglied im Jugendbeirat, gezockt wird nur in der Zehntscheune. Zu Hause habe er gar keine Konsole.

Trotzdem gewinnt er in den ersten vier Rennen gleich drei mit seiner Figur Mairo. Schafft er es ins Finale, warten dort sogar Preise auf ihn. Für die weiteren Jugendlichen mit Podestplätzen gab es „Media-Markt“ Gutscheine im Wert von 30, 20 und auch zehn Euro. Über den Blechrang trösteten die Jugendlichen leckere Kartoffelchips und süße Cola hinweg.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.12.2018