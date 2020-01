Jugendfeuerwehr sammelt Bäume ein

Lampertheim.Zum mittlerweile 25. Mal holt die Lampertheimer Jugendfeuerwehr die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Lampertheimer Kernstadt und in Neuschloß in der Zeit vom 9. Januar bis zum 11. Januar kostenfrei ab. Die Nadelbäume werden zunächst am Donnerstag, 9. Januar, in Neuschloß abgeholt.

Am Freitag, 10. Januar werden die Bäume von 14 Uhr an nordöstlich der Bahnlinie eingesammelt. Und am Samstag, 11. Januar, sammeln die Mitglieder der Jugendfeuerwehr die Bäume in den anderen Gebieten der Stadt ein. Damit alles reibungslos klappt, sollten die Weihnachtsbäume gut sichtbar vor Häusern oder auf dem Gehweg abgelegt werden, heißt es von der Wehr. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.01.2020