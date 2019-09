Jugendliche drehen Film mit Tablet

Lampertheim.Die Jugendförderung bietet im Zuge des Projekts Media.Lab einen Workshop für Jugendliche an. Bei dem eintägigen Kurs am Freitag, 4. Oktober, können die Teilnehmer zwischen 10 und 17 Uhr lernen, wie sich Filme auf einem Tablet-Computer produzieren lassen. Geplant ist, dass sich die jungen Teilnehmer gemeinsam mit dem Medienpädagogen Peter Bauer eine Geschichte ausdenken und diese dann verfilmen. Die Teilnehmer sollten der Jugendförderung zufolge mindestens zwölf Jahre alt sein. Im Zuge der Initiative „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ wurden seit dem vergangenen Jahr 100 solcher „Media.Labs“ in den verschiedenen Kinder-und Jugendeinrichtungen der Republik aufgebaut. In Lampertheim gibt es erst seit wenigen Tagen eine solche Einrichtung. Die Idee dahinter ist, dass Jugendliche durch das gemeinsame Erarbeiten von Angeboten im Bereich der verschiedenen Medien auf den Austausch in der Gruppe angewiesen. red

