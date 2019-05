Jugendliche feiern Konfirmation

Hofheim.Die evangelische Kirchengemeinde feiert im Gottesdienst am Sonntag, 2. Juni, 10 Uhr, in der Friedenskirche Konfirmation. Den Abendmahlsgottesdienst leitet Pfarrer Holger Mett, die musikalische Umrahmung übernimmt der Evangelische Posaunenchor. Am Vorabend (Samstag, 1. Juni) beginnt um 18 Uhr in der Friedenskirche der Vorbereitungsgottesdienst mit den Familien und Angehörigen. Für Dienstag, 4. Juni, 10 Uhr, ist der Dankgottesdienst terminiert.

Alle Konfirmanden im Überblick: Maja Baumann, In den Rheinlüssen 9; Julie Dörfler, Heinrichstraße 29; Nadja Fritsch, Kirchstraße 7; Florian Greiß, Bürstadt, Hofheimer Straße 8; Nele Hahl, Ernst-Reuter-Straße 12; Annika Kaibel, Bibliser Weg 35; Lukas Keim, Lindenstraße 14; Sanam Fee Kleinbauer, Heinrichstraße 8; Yvonne Lameli; Alexander Schneider, Bahnhofstraße 92; Philipp Scholz, Schillerstraße 9; Cora Wiegand, Die Steinlache 1. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019