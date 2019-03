Jugendliche helfen kranken Kindern

LAMPERTHEIM.Am Taufbecken schließt sich für Amy und Damian ein Kreis. Hier wurden die Kinder von Pfarrerin Sabine Sauerwein getauft, hier erhalten sie nun Unterstützung aus der Mitte ihrer Kirchengemeinde. Denn Konfirmanden und Teamer der evangelischen Lukasgemeinde haben nun den Überschuss aus ihrer weihnachtlichen Backaktion an die „Athletes for Charity Stiftung“ gespendet. Neben den Lampertheimer Kindern profitiert von der 600 Euro Spende auch das Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich in Wilhelmshaven.

Dass die Konfirmanden der Lukasgemeinde in der Adventszeit gemeinsam mit Schülern der Alfred-Delp-Schule backen, hat bereits Tradition. Seit Jahren kaufen sie den Tafelkindern vom Erlös des Plätzchenverkaufs beim Wochenmarkt Weihnachtsgeschenke. Weil der Verkauf auf Spendenbasis im vergangenen Jahr aber rekordverdächtig gut lief, hatten die Jugendlichen erstmals Geld übrig – und haben sich mit den rund 515 Euro zu einer zweiten Spende entschlossen. „Normalerweise deckt sich das gerade so“, erklärten die Jugendlichen bei der Übergabe in der Domkirche, „die Möglichkeit für eine weitere Spende hatten wir noch nie“. Die Lukasgemeinde hat den Betrag auf 600 Euro aufgerundet und schnell war klar, wohin das Geld gehen soll.

Pfarrerin Sabine Sauerwein schlug Marco Steffan und dessen Stiftung vor. Auch weil sie die beiden Kinder, die momentan unterstützt werden, noch sehr gut kennt. Sie selbst hat sowohl die bald zweijährige Amy als auch den siebenjährigen Damian in der Domkirche getauft. Die Jugendlichen freut besonders, dass sie mit ihrer Spende Kindern aus ihrer Umgebung „direkt helfen“ können und das Geld nicht „irgendwo“ hingeht. Viele Konfirmanden haben auch beim 24-Stunden-Schwimmen für Damian mitgemacht und wollen an weiteren Aktionen teilnehmen. Das freut Marco Steffan, der für so viel Elan die grünen Spender-Bändchen der Stiftung an die stolzen Jugendlichen verteilte. Die 600 Euro teilt die Stiftung zu gleichen Teilen auf. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019