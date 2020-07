Jugendliche ins media.lab

Lampertheim.In den ersten drei Wochen der Sommerferien bietet die Jugendförderung für alle daheimgebliebenen Kinder und Jugendlichen das „media.lab“ in der Zehntscheune an. Dieses Angebot für Jugendliche ab zwölf Jahren läuft zweimal in der Woche. Die Öffnungszeiten sind jeweils dienstags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 16-19 Uhr. Das media.lab versteht sich als moderne Medienplattform für Jugendliche. Das Angebot reicht von verschiedenen Stationen mit Switch und Tablets bis hin zu Büchern, Hörspielen und Filmen, die benutzt und auch ausgeliehen werden können. Auch der gemeinsame Treff, Gesellschaftsspiele oder eine Runde Tischkicker sind möglich.

Immer mittwochs richtet sich das Programm auch an alle Kinder von sechs bis elf Jahren. Die Öffnungszeit ist in diesem Fall von 15 bis 18 Uhr. Zum Programm gehören auch hier verschiedene Stationen mit medienpädagogischen Angeboten wie Makey Makey, Bloxxels, Calliope-Mini. Obendrein kann gemeinsam gespielt oder gebastelt werden.

Es besteht Anmeldepflicht

Da Corona-bedingt nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung stehen, muss jeder Teilnehmer für jeden Besuch neu angemeldet werden. Um dies jedoch so einfach wie möglich zu gestalten, genügt es, der Jugendförderung spätestens einen Tag vor Beginn der Aktion eine E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de zu schreiben.

Die E-Mail sollte folgende Angaben enthalten: Name des Kindes, Anschrift und Datum des Aktionstags. Spätestens am Folgetag (außer an Wochenenden) wird eine Antwortmail versendet, ob eine Teilnahme möglich ist und welche Hygieneregeln während des Angebots gelten. Kinder dürfen nach Angaben der Jugendförderung nur teilnehmen, wenn sie angemeldet sind. red

