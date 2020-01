Jugendliche schnuppern in Berufe

Lampertheim.Am Donnerstag, 26. März, findet der diesjährige Girls und Boys Day statt. An diesem Tag haben die Mädchen die Möglichkeit in vermeintlich typische Männerberufe und die Jungs in typisch weibliche Berufe zu schnuppern: Die Mädchen können sich über Berufe in Technik, Handwerk, Ingenieur- und Naturwissenschaften informieren und weibliche Vorbilder in Führungspositionen kennen lernen.

Für die Jungs besteht die Möglichkeit sich über Berufsfelder im sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich zu informieren. Die Stadtverwaltung Lampertheim bietet an diesem Tag die Möglichkeit in folgende Berufsfelder zu schnuppern: für Mädchen Kfz-Mechatroniker, Schreiner, Maler, Gärtner und Haustechnik (Elektro, Sanitär, Heizung). Für Jungs Erzieher im Bereich Krippe, Kindertagesstätte und Hort, sowie Bücherei

Der Tag bei der Lampertheimer Stadtverwaltung wird von der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Sonja Niederhöfer organisiert. Bei ihr können sich Interessenten bis spätestens Freitag, 20. März per E-Mail anmelden, weitere Fragen stellen und Informationsmaterial erhalten.

Für die Anmeldung wird Folgendes benötigt: Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Schule und Klasse. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020