Jugendreise zum Erlebniscampingplatz

Lampertheim.Vom 1. bis 5. Juli veranstaltet die Jugendförderung für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren einen fünftägigen Ausflug zur Adventure World in Bad Herrenalb. Auf dem Erlebniscampingplatz der Albtal-Arena geht es ereignisreich zur Sache. Die Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Abenteuer- und Outdoorprogramm, das von ausgebildeten Teamleitern durchgeführt wird. Zum Einstieg in die Woche wird mit einem Geocaching gestartet, gefolgt von einem Abenteuertag in Forbach. Dort erwartet die Teilnehmer eine Flussbettwanderung, inklusive dem Abseilen von einer 15 Meter hohen Brücke. Damit wieder Kraft getankt werden kann, gibt es eine Mittagspause am Flussufer der Murg, und zum Schluss steht das Softrafting auf einer Teilstrecke der Murg an.

Bei den Black-Forest-Games können sich die Jugendlichen in den Disziplinen Bogenschießen, Baumstammnageln, Hufeisenwerfen, Laser/Biathlongewehrschießen und dem Tannenzapfenweitwurf messen. Im Anschluss an den Wettkampf wird ein leckeres und rustikales BBQ gereicht. Ein etwas entspannterer Tag wird im nahe gelegenen Freudenstadt verbracht, wo das Erlebnismuseum Experimenta besucht wird. Das Museum ist eine Mischung aus Spaß haben, wissenschaftlichem Erkunden und physikalischen Phänomenen. Dabei können alle Experimente selber ausprobiert werden. Am letzten Tag geht es noch mal rund. Bei einer Paddeltour über den Rhein müssen die Jugendlichen noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren, bevor die Heimreise angetreten wird.

Falls zwischendurch dann doch mal entspannt werden soll, dann kann das Freibad besucht oder den Quell-Erlebnispfad entlangschlendert werden. Damit die Jugendlichen wieder zu Kräften kommen, wird in kleinen Blockhütten, die für acht Personen ausgestattet sind, übernachtet. Für die Vollverpflegung ist in der urigen Gaststätte „Albtal-Stadl“ gesorgt. Hier werden die Teilnehmer gemeinsam leckere Speisen vom Frühstück über Mittag- bis hin zum Abendessen genießen. Der gemütliche Hüttenflair und ein toller Außenbereich laden zum Verweilen ein.

Im Teilnehmerbeitrag sind die Hin- und Rückfahrt mit der Deutschen Bahn, die Unterbringung, die Vollverpflegung sowie ein Vortreffen enthalten. Anmeldungen werden im Rathaus-Service entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 29. Mai. Für nähere Informationen und Fragen steht die Jugendförderung unter der Telefonnummer 06206/95 17 54 oder per E-Mail unter Jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019