Jugendteams punkten fleißig

Lampertheim.Zwei Tennis-Jugendmannschaften des TC Lampertheim befinden sich aktuell auf dem ersten Platz. Zu diesen gehört die gemischte U10, die gegen die MSG Rimbach/Fürth/Grasellenbach zu einem mühelosen 6:0-Heimerfolg kam.

Nach vier Zweisatzsiegen in den Einzeln durch Nevio Huy (6:3/6:2), Luisa Brückmann (6:2/6:3), Finn Unger (6:2/6:4) und Tamia Stollhofer (6:2/6:2) stand der Sieg frühzeitig fest. Unger/Stollhofer (6:3/6:4) und Huy/Nisa Yildiz (6:2/6:2) ließen zwei weitere Erfolge in den Doppeln folgen.

Juniorinnen U18 wieder siegreich

In der Bezirksliga A bleiben auch die Juniorinnen U18 mit dem dritten aufeinanderfolgenden Sieg auf Erfolgskurs und gewannen bei der MSG TC Bürstadt/TC Biblis mit 5:1. Während Leonie Groß (6:1/6:0), Leonie Strauß (6:0/6:0) und Amelie Groß (6:0/6:0) ihre Einzel sicher nach Hause brachten, musste sich Carlotta Wolf (4:6/3:6) geschlagen geben. In den abschließenden Doppeln spielte der Spitzenreiter seine Überlegenheit aus. Die Geschwister Groß (6:3/6:3) und Wolf/Strauß (6:1/6:1) ließen keine Zweifel am Gesamtsieg aufkommen.

Im Spitzenspiel der Kreisliga A der Juniorinnen U12 gegen die zweite Vertretung aus Michelstadt hatten die Gastgeberinnen beim 1:5 klar das Nachsehen. Anna Hermann (3:6/1:6), Nadja Baum (1:6/2:6), Luisa Brückmann (2:6/3:6) und Tamia Stollhofer (6:0/6:2) mit dem einzigen Sieg konnten den 1:3-Rückstand nach den Einzeln nicht verhindern. Der TC Lampertheim stemmte sich allerdings gegen die Niederlage. Brückmann/Stollhofer (6:3/1:6/8:10) spielten auf Augenhöhe, und auch Baum/Lilli Will (2:6/4:6) zeigten letzten Endes vergeblichen Widerstand.

Beim Kreisliga-A-Spitzenreiter TC Olympia Lorsch kamen die Junioren U12 beim 3:3 zu einem Punktgewinn und festigten Platz drei. Während an Nummer eins und zwei Niklas Bauer (0:6/6:4/9:11) und Phil Jordan (0:6/0:6) das Nachsehen hatten, punkteten Titus Chiorean (6:2/7:5) und Nevio Huy (6:0/6:0) für die Gäste. Das 4:6/2:6 von Bauer/Chiorean machten Jordan/Huy (3:6/6:1/11:9) mit viel Stehvermögen nach Abwehr von drei Matchbällen im Matchtiebreak wieder wett.

Vom Gastspiel aus Bickenbach kehrten die U14-Juniorinnen mit einem 5:1-Sieg im Gepäck zurück. Die an Nummer eins gesetzte Emilija Hercegovac (4:6/5:7) leistete sich den einzigen Aussetzer. Lena Brückmann (4:6/6:4/11:9) und Mia-Sophie Diesterweg (6:7/6:2/10:5) mühten sich zu ihren Siegen, Lily Zimmer (6:1/6:1) trumpfte souverän auf. Leichter taten sich die Gäste in den Doppeln durch Hercegovac/Diesterweg (7:6/6:2) und Brückmann/Zimmer (6:0/6:0).

Die zweite Lampertheimer Vertretung der Junioren U18 patzte in Erzhausen mit 2:4. Zum 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln trugen Aristide Pourikas (6:3/2:6/7:10), Linus Seelinger (6:1/6:2), Arne Jädke (3:6/3:6) und Bryan Bowers (6:1/6:0) bei. Die Schwäche in den Doppeln wurde den Gästen zum Verhängnis. Pourikas/Jädke (2:6/3:6) und Seelinger/Bowers (4:6/2:6) unterlagen jeweils in zwei Sätzen. fh

