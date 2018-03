Anzeige

Lampertheim.Eintauchen in die Welt der Wissenschaft und Forschung: Unter dem Motto „Spring!“ treten 43 Jugendliche aus der Region Hessen/Bergstraße im Rahmen von „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ zum 53. Mal in den Wettbewerb um die kreativsten Forschungsideen. In 20 Projekten aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Physik und Technik suchen die Jungforscher nach Antworten auf Fragen wie zum Beispiel „Wie brandsicher sind Dämmstoffe?“ oder „Organisch oder anorganisch – Wie sieht die Zukunft der Solarzellen aus?“. Ihre Forschungsergebnisse präsentieren sie einer Expertenjury aus Wirtschaft und Bildung sowie interessierten Besuchern am Samstag, 24. Februar, ab 14 Uhr, bei der BASF in Lampertheim. red