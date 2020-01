Junge Kicker tun sich schwer

Lampertheim.Mit drei Mannschaften beteiligte sich der F- des Turnvereins Lampertheim am eigenen Hallencup. Bei der Vergabe der Spitzenplätze gingen die TVL-Youngster allerdings leer aus.

In der Gruppe A traf die F1 auf den SC Olympia Lorsch 1, den VfL Neuhofen, JFV Bürstadt und SV Concordia Gernsheim. Trotz drückender Überlegenheit gelang den Gastgebern zum Auftakt gegen Lorsch kein Tor. Da zumindest die Defensive stand, trennten sich beide Teams mit einem torlosen Unentschieden. Gegen die Pfälzer aus Neuhofen ging der TVL mit 2:0 in Führung, musste nach dem 2:1-Anschlusstreffer aber zittern, bis der erste Dreier unter Dach und Fach gebracht war.

Schwerer Stand gegen Bürstadt

Einen schweren Stand hatten die Spargelstädter gegen Bürstadt. Der Riedrivale ging mit 3:0 in Führung, der Anschlusstreffer der Lampertheimer kam zu spät, die Partie endete mit einem 3:1 für den VfR. Von Spannung geprägt war der letzte Vergleich mit Gernsheim. Lange liefen die Spargelkicker einem Rückstand hinterher, den sie erst kurz vor Schluss in einen Sieg verwandeln konnten. In der B-Gruppe waren die F2 und F3 des TVL zugeordnet, trafen auf den TSV Auerbach, LSC Ludwigshafen und die Reserve des SC Olympia Lorsch. Mit einer Schlappe startete die F2 gegen die Auerbacher, bevor sie gegen Lorsch einen wahren Krimi bot. Ständig wechselte die Führung, am Ende hatten die Klosterstädter die Nase vorne.

Im dritten Spiel gegen LSC Ludwigshafen zeigten die Jungs ihre beste kämpferische Leistung an diesem Tag. Die TVL-Kicker hielten dagegen, doch den Spielern aus Ludwigshafen gelangen zwei Tore. Für Lampertheim reichte es nur zum Anschlusstreffer. Im direkten Aufeinandertreffen mit der F3 gelang ein 2:0-Erfolg. Ansonsten taten sich die F3-Kicker schwer. Auerbach war stark. Im zweiten Spiel gegen Ludwigshafen hielt die F3 lange mit, um dann beim 2:3 dennoch mit leeren Händen dazustehen. Kurios der Vergleich mit Lorsch, trotz ihrer Überlegenheit gelang einfach kein Treffer. Ein Konter bescherte Lorsch den glücklichen Siegtreffer. fh

