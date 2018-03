Junge Mathe-Asse beweisen ihr Können

Anzeige

Lampertheim.Pünktlich zum Ende des ersten Schulhalbjahres hat die Alfred-Delp-Schule die Schulsieger des Mathematikwettbewerbs geehrt. Die erste Runde der 50. Auflage dieses Wettbewerbs fand im Dezember statt. Die Schüler hatten die Aufgabe, acht Pflichtaufgaben und zwei von fünf Wahlaufgaben zu bearbeiten. Die Themengebiete stammten aus den Lerninhalten Mathematik der Klassen 5 bis 8. Drei Realschulklassen und zwei Hauptschulklassen hatten sich mit ihren Mathematiklehrern seit den Herbstferien darauf vorbereitet, indem sie die Wettbewerbsaufgaben der vergangenen Jahre bearbeiteten.

Die Schüler, die von den 48 möglichen Punkten die meisten Punkte erreichten, dürfen die Alfred-Delp-Schule am 7. März in der zweiten Runde auf Kreisebene vertreten und haben dort die Möglichkeit, sich für den Landesausscheid zu qualifizieren, der im Mai stattfinden wird. Dies waren in der Realschule Natalia Kiepuszewska (Klasse 8aR / 44 Punkte), Natalie Dubina (8aR / 43), Noah Hannawald (8bR / 43 ), Sebastian Hasreiter (8bR / 41,5) und Chantal Engels (8cR / 41,5). In der Hauptschule erreichten Angelina Krause (8aH / 43,5) und Alikaan Kalemci (8aH / 42,5) die höchsten Punktzahlen. red