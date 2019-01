Junge Spargelkicker geben alles beim Hallencup

Lampertheim.Neben den F-Junioren des TV Lampertheim (TVL) bestritten auch die G-Junioren des Vereins ihren eigenen Hallencup im Sportzentrum Ost. Das Turnier wurde wie im Freien auch als Spielfest ausgetragen und Fair Play gespielt, somit wurde auch kein offizieller Turniersieger ermittelt.

Im ersten Spiel traf die G1 auf die Mannschaft von Wormatia Worms. Gegen die Wormser waren die Spargelstädter gleich die spielbestimmende Mannschaft und ließ sich von dem einst so großen Namen nicht beeindrucken. Schnell gelang die 1:0-Führung. Das 2:0 fiel nur eine Minute später. Worms investierte anschließend etwas mehr in das Spiel und verkürzte auf 1:2. Die Lampertheimer blieben konzentriert und die Defensive stand gut. Eine Minute vor dem Abpfiff gelang das 3:1, den Anschluss der Wormaten zum 3:2 wenige Sekunden vor Spielende vermochte der TVL locker zu verkraften.

Das zweite Spiel gestaltete sich etwas schwieriger, denn Olympia Lorsch stand gut und ließ den Ball gekonnt in den eigenen Reihen laufen. Die jungen Spargelkicker waren etwas überrascht von dem Lorscher Pressing, und durch eine Unachtsamkeit gerieten die Gastgeber mit 0:1 in Rückstand. Es dauerte ein paar Minuten, bis die G1 wieder in der Spur war. Doch dann legte sie so richtig los, Chance um Chance wurde herausgespielt und Lorsch kam nicht mehr aus seiner Hälfte heraus. Nachdem die Spargelstädter zweimal das Aluminium getroffen hatten, landete der Ball dann doch zum 1:1 im Netz. In der letzten Minute bekam Lorsch einen Eckball zugesprochen. Dieser wurde von der TVL- Abwehr abgefangen und auf den wartenden Stürmer gespielt, der zum 2:1-Endstand einschieben konnte.

Mit dem MFC Lindenhof wartete in der dritten Partie der vermeintlich leichteste Gegner in der Gruppe auf den TVL. Die Jungs aus der Spargelstadt ließen Ball und Gegner laufen und schossen schnell eine 2:0-Führung heraus. Der Torhüter von Lindenhof vereitelte noch einige Chancen und hielt sein Team im Rennen. Doch am Ende musste er noch zweimal hinter sich greifen. Lampertheim siegte mühelos mit 4:0-Toren.

Das vierte und letzte Spiel des Turniers ging gegen die starke Mannschaft vom VfR Mannheim. Beide Teams schenkten sich nichts, lange sah es nach einer Punkteteilung aus. Daher werteten die Verantwortlichen des TVL die 0:1-Niederlage auch als sehr unglücklich.Die neu gegründete G2 hatte nach ihrer Gründung vor drei Monaten beim Hallencup ihren ersten Turnierauftritt. Entsprechend aufgeregt und nervös waren die Nachwuchskicker. Im ersten Spiel musste die G2 gleich gegen die Mannschaft vom JFV Bürstadt antreten. Der Leistungsunterschied war unverkennbar, Bürstadt spielte sich in einen Rausch und erzielte Tor um Tor bis zum 6:0-Endstand.

In der darauffolgenden Partie gegen die zweite Vertretung von Olympia Lorsch lief es schon besser für die Spargelkicker. Es war ein offenes Spiel und beide Seiten hatten gute Chancen. Der TVL verpasste drei klare Einschussmöglichkeiten, sodass auch diese Begegnung am Ende mit 0:2 verloren ging. Im dritten Spiel wartete der TSV Auerbach auf die Lampertheimer. Auch in diesem Spiel waren die jungen Spargelkicker gleichwürdige Gegner und konnten einige Zeit gut mithalten. Erneut wurden hochkarätige Tormöglichkeiten nicht verwandelt, das Spiel endete mit 2:0 zugunsten der Bergsträßer.

Auch gegen die SG Einhausen hielt die G2 tapfer dagegen. Doch Einhausen nutzte seine sich bietenden Tormöglichkeiten gnadenlos und siegte mit 4:0-Toren. fh

