DRK

Imageschaden statt Unterstützung

„Unverschämt so spät und nicht gerade vertrauenswürdig" finden es Bürger in Biblis, dass das DRK am spätern Abend noch an Haustüren klingelt, um Spenden oder Mitglieder zu werben. Die Werbeaktion wurde vom Kreisverband intiiert - ...