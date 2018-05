Anzeige

Lampertheim.Hoch oben, in den Kinderstuben der Weißstörche ist ein fröhliches Getümmel zu sehen. Wer den AZ Vogelpark am Pfingstmontag zwischen 10 und 19 Uhr besucht, kann den Storchen-Nachwuchs beobachten. Vor wenigen Wochen sind die Küken geschlüpft. In einigen Nestern gibt es gleich drei kleine Flauschbälle zu entdecken. Die Storcheneltern kümmern sich liebevoll um ihre Sprösslinge. Sie polstern den Horst mit Moos und Gras, fliegen auf Nahrungssuche. Immer ein Elternteil bleibt in der Kinderstube zurück und betreut die Jungvögel. roi