Jusos bieten Hilfe für Senioren an

Lampertheim.Die SPD Lampertheim und die Jusos Ried bieten ab sofort vor dem Hintergrund der CoronaPandemie einen Einkaufsservice an. Menschen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören, das heißt, über 65 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben, können sich bei den Sozialdemokraten melden, wenn sie Hilfe bei täglichen Einkäufen brauchen. „Wir wollen damit unseren Beitrag dazu leisten, dass Sozialkontakte auf das Nötige beschränkt bleiben. Insbesondere für Menschen, die sich besonders achtsam vor dem Virus schützen wollen. Man ruft uns an und wir bringen gerne Lebensmittel oder nötige Arznei aus der Apotheke beim Besteller vorbei“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Das Angebot gilt für das komplette Stadtgebiet.

Gleichzeitig können sich auch Menschen melden, die ehrenamtlich bei der Aktion mithelfen wollen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020