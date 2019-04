Jusos zur Europawahl

Lampertheim.Die Jusos Ried laden Interessierte in ihr „Europahaus“ anlässlich der Europawahl ein. Am Samstag, 18. Mai, wollen die Jusos das Alte Rathaus für einen Nachmittag in ein Europahaus verwandeln. Ab 14 Uhr wird ein Programm aus politischer Bildung und Unterhaltung angeboten. Nach einer Kurzeinführung zur Frage: „Wofür steht die SPD in Europa?“ durch den Vorsitzenden der SPD Bergstraße, Marius Schmidt, werden Workshops veranstaltet.

Horst Raupp vom Gewerkschaftsbund (DGB) bietet ab 15 Uhr einen Einblick in das Thema „Arbeit in Europa“ an, während Marlies von der Malsburg, Büroleiterin des SPD-Europaabgeordneten Udo Bullmann, Einblicke in die Europäische Union gewährt. Um 17 Uhr findet der Nachmittag seinen Abschluss mit einem Referat der Bergsträßer SPD-Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht. Sie spricht zur Frage, wie Deutschlands Rolle in der EU zukünftig aussehen muss. Angeboten werden ferner Speisen und Getränke sowie ein Europaquiz. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019