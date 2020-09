Kabarett als Alternative

Baustelle

Kirchenschiff von St. Michael nur auf einer Seite neu verputzt

Der Dachstuhl von St. Michael in Bürstadt hat keinen Aufschub mehr geduldet: Im ganzen Langhaus und in der Kuppel arbeiten Zimmermänner an der statischen Sicherung des Gebälks. Beim Sturm im Frühjahr fielen außerdem noch Ziegel ...