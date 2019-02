Kabarett mit Umzugsgedanken

Hüttenfeld.In der Jahreshauptversammlung des Hüttenfelder Theatervereins „ZwiBuR“ blickte der erste Vorsitzende Jürgen Rudolph auf das Jubiläumsjahr 2018 zurück.

Anhand einer kleinen Bildershow wurden den 19 anwesenden Mitgliedern die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres buchstäblich vor Augen geführt. Höhepunkt im 25. Jubiläumsjahr war das Kabarett auf dem Hofgut von Heike und Klaus Ehret, das zum zweiten Mal dort ausgetragen wurde und auf große Resonanz stieß. Neben den hauseigenen Nummern hat man als krönenden Abschluss die „Oigeborne“ aus Fürth eingeladen, die einen unvergesslichen Abend abrundeten. Des Weiteren standen die Kerwerede, die Auftritte der Kindertheatergruppe Minizwibs und natürlich die Theateraufführungen des Stückes „Nichts als Kuddelmuddel“, erstmals unter der Regie von Jochen Köcher, in der Weihnachtszeit ganz oben.

Geldspende für Minizwibs

Die Kindertheatergruppe Minizwibs wurde in der Weihnachtszeit im Rahmen eines Konzertes in der Herz-Jesu-Kirche von dem gemeinnützigen Verein „Kiwanis“ mit einer Geldspende bedacht.

Jochen Köcher ist nicht nur Regisseur, sondern auch Vereins-Rechner. Er musste durch das Kabarett leichte Verluste verbuchen, was aber durchaus so beabsichtigt war. Es geht „ZwiBuR“ mehr darum, seinem Publikum etwas zu bieten, als Kapital anzusparen. Die Theateraufführungen an Weihnachten brachten dafür Gewinne. Der junge Verein steht solide da. Die Kassenprüfer Alexandra Plenert und Andreas Martin bescheinigten eine einwandfreie Buchführung. Die Spielleiterin der Minizwibs, Manuela Ehret, hatte im vergangenen Jahr 14 Kinder in ihrer Kindertheatergruppe. Ihr zur Seite stand Alexandra Plenert.

Im Sommer wurde das Stück „Isa“ – ebenfalls auf dem Hofgut Ehret – und am Heiligabend das Krippenspiel „Weihnachten, wenn ich das schon höre“ im Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche aufgeführt. Bei einem Probewochenende und beim Pizzaessen wurde auch die Geselligkeit in der Gruppe großgeschrieben. Jochen Köcher führte erstmals Regie bei dem Stück der Erwachsenen in der Weihnachtszeit. „Nichts als Kuddelmuddel“ hieß das Stück, das beim Publikum gut ankam. Positiv war, dass der Einbau von jungen Theaterspielerinnen aus der Gruppe der Minizwibs weitergeht und zukunftsweisend ist. Köcher zeigte sich vom Gesamtergebnis zufrieden.

Für das Jahr 2019 sind am 10. Mai das Kabarett geplant und einen Tag später die Aufführung des Stückes „Antonia in der Tonne“ der Kindertheatergruppe. Außerdem will man sich wieder mit der Kerwerede einbringen, und an Weihnachten wird es zu den gewohnten Terminen wieder zwei Aufführungen im Bürgerhaus geben. Ein Familientag ist im September geplant. Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet. Außerdem wurden Birgit van Beek und Klaus Ehret zu neuen Kassenprüfern bestimmt.

Steffi Reinhard koordiniert

Um gesellige Veranstaltungen innerhalb der Vereinsfamilie besser zu koordinieren – dazu gehört auch der Familientag – wählte die Versammlung einen Vergnügungsausschuss. Hier wurde Steffi Reinhard einstimmig gewählt. Des Weiteren wurden zwei Jugendvertreter gewählt, die die Belange des Vereinsnachwuchses in die Vorstandsarbeit einbringen können. Kim Rendl und Dane Ehret werden diese Aufgabe übernehmen. Sie wurden einstimmig von der Versammlung gewählt.

Ein Problem kommt auf „ZwiBuR“ zu, wenn die evangelische Kirchengemeinde das Gemeindezentrum – in dem „ZwiBuR“ beheimatet ist – für die Erweiterung der Kindertagesstätte umbauen muss. Das Projekt ist vorerst wohl noch in der Planung. Doch sollte es soweit kommen, wird das Kabarett nicht mehr in diesen Räumlichkeiten stattfinden können. Man muss abwarten, wie die Planungen wirklich umgesetzt werden. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019