Lampertheim.Auf einen ersten Hubschrauber-Einsatz bereiten sich die Mitarbeiter der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) derzeit vor. Wie der wissenschaftliche Direktor Norbert Becker auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ erläuterte, sei in den nächsten Wochen mit einem Massenschlupf der Mückenlarven zu rechnen. Derzeit stünde das Wasser in den Rheinauen etwa einen Meter über der Mittelmarke. Das sei kein richtiges Hochwasser, reiche aber aus, dass sich die Larven gut verteilen, so der Experte.

Deshalb seien die Leute der KABS in diesen Tagen unterwegs, um die Zahl der Larven in den Brutstätten festzustellen. Wenn die Ergebnisse entsprechend hoch ausfielen, werde voraussichtlich am heutigen Dienstag mit der Bekämpfung begonnen und das BTI-Eis-Granulat mit dem Hubschrauber am Lampertheimer Altrhein und Rhein sowie im Ried ausgebracht. BTI steht für Bacillus thuringiensis israelensis (BTI). Das Bakterium tötet die Larven von Stech- und Kriebelmücken und kann daher gezielt für deren Bekämpfung eingesetzt werden. In weniger zugänglichen Gebieten findet eine Zu-Fuß-Bekämpfung statt. Dafür wird der Wirkstoff als Pulver in Flüssigkeit aufgelöst und über eine Rückenspritze verteilt oder ein BTI-Sand-Granulat ausgestreut.

Im Raum Karlsruhe, Heidelberg und Freiburg hat die KABS auch wieder den Kampf gegen die Asiatische Tigermücke aufgenommen. Hier kooperiert die Vereinigung mit Experten in Bologna. Dort hat der „Südhessen Morgen“ Norbert Becker vor einigen Tagen erreicht, als er sich gerade mit den italienischen Kollegen auf einer Tagung über die Erfahrungen in der Mückenbekämpfung austauschte. swa