Kalender mit Tombola-Preisen

Lampertheim.Auch in diesem Jahr verkauft die Evangelische Lukasgemeinde einen Adventskalender mit Unterstützung von Lampertheimer Sponsoren. Der Kalender wird ab Sonntag, 31. Oktober, im Anschluss an alle Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen verkauft. Ebenso ist er am samstags am 2., 9., 16. und 23. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr, auf dem Wochenmarkt zu erwerben. Ab 5. November findet der Verkauf auch dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Vorraum der Notkirche statt. Jeder Kalender kostet fünf Euro und gilt als Los einer Tombola mit interessanten Preisen. Der Erlös des Adventskalenders dient der Finanzierung der Dachsanierung der Domkirche. red

