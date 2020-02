Kamera-Team begleitet Babbler-Treffen

Lampertheim.Sind die Lômbadda Babbler bald Fernseh-Stars? An einigen Ruhm haben sich die Mundartkünstler inzwischen gewöhnt. Dass nun aber Redner verkabelt werden und ein Kamera-Team das Fastnachts-Treffen begleitet, war auch für „Owwerbabbler“ Karl-Heinz „Kalle“ Horstfeld neu. Auch wenn es erstmal nur ein Beitrag für das Mitarbeiterfernsehen der Post war, der am Dienstagabend im Alten Rathaus abgedreht wurde: die Erfolgsstory um die Mundarttruppe scheint anzuhalten.

Die Babbler-Treffen ziehen mittlerweile so weite Kreise, dass auch Kalles Arbeitgeber seine neue Leidenschaft spitzkriegte. Prompt beorderte die Post ein Kamera-Team für ihr Extranet in die Spargelstadt, um über die Dialektgruppe zu berichten. Die Redner ließen sich von so viel Trubel nicht beirren und packten ihr tiefstes „Lômbadda Platt“ aus.

Die Truppe kann’s

Kalle Horstfeld selbst gibt zwar immer wieder zu: „Ich kann’s ja gar nicht richtig“ – seine Truppe dafür aber umso besser. Obwohl die Filmcrew bei so manchem Wort im fremdartigen Dialekt stutzte, entlockte das bunte Fastnachts-Treiben im Lampertheimer Dialekt auch ihnen viele Lacher.

Als erste berichtete Diana Boll von unliebsamen, mütterlichen Erfahrungen beim Fleisch-Fasten. Während Sohnemann Max und der Ehegatte begeistert waren, legte Mama prompt drei Kilo zu und befand: „Ä dummie Idee“. Kerstin Zecher trug als Piratin verkleidet ein Gedicht aus ihrer Kindheit vor. „Damals war der Dialekt verpönt“, erklärte sie. Von ihrer Lehrerin gab’s deshalb sogar eine Strafarbeit fürs Vortragen.

Geschmückt hatten die Babbler das Alte Rathaus diesmal mit ihren Mundart-Straßenschildern, die etwa bei Radwanderungen eingesetzt werden. Mehrere Vereine will Kalle Horstfeld in diesem Jahr so durchs „Kroddeloch“, die „Neischloßschdrooß“ oder die „Bäschdeddaschdrooß“ führen.

Dass die Nachbarstädte Lampertheim und Bürstadt mehr verbindet als gemeinhin angenommen, bewies einmal mehr Frank Gumbel. Er führt das Babbler-Pendant in Bürstadt und hatte diesmal auch seinen Bruder Hans-Jürgen mitgebracht. Im Gepäck hatte Gumbel eine ins Platt übersetzte Fastnachtsrede seines Vaters, der natürlich zwei Bruder in der Spargelstadt hatte.

Nach einem Lotto-Gewinn fühlte der sich zur „Haute Volaute“ zugehörig, legte sich neben einer Chinchilla-Fußmatte auch einen echten Picasso zu: „Der zeigt ebbes Nacktes, ma kann’s net erkenne, sieht aus wie Gehacktes.“ Trotz des vielen Geldes und so mancher Reise beschloss der Vater aber am Ende: „Ich bleib in Bäschdadd“. Für seinen Auftritt erhielt Gumbel viel Applaus. Karin Kraus begrüßte die Zuhörer stilecht mit „Ihr liewe Leid und Rothaus-Geschd“ und legte einen bühnenreife Fastnachtsrede hin.

Als Steampunk trat ihr Tochter Sabine Köpplinger auf und berichtete von einer Präsidentin. „Ich hab‘ nen schweren Stand, werd nur in de Fastnacht anerkannt“, jammerte sie. Als Überraschungsgäste kamen dann auch noch echte Karnevalistin. Die Mondhexe Petra Dembski trat sogar selbst ans Rednerpult, Prinzessin Julia I. vom CC-Rot-Weiß überreichte dem Owwerbabbler einen Faschings-Orden. Im Gegenzug erhielt sie das Mundart-Alphabet und einer „Lômbadda Karte“

