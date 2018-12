Kaminbrand löst Großeinsatz aus

Lampertheim.Ein unruhiges Wochenende liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Lampertheim. Zu einem massiven Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem mehrere Menschen leicht verletzt wurden und das Gebäude evakuiert werden musste, kamen noch ein Fehlalarm an der Domkirche und ein kleinerer Brand in der Ostendstraße hinzu.

Am Samstag gegen 22.35 Uhr war in einer Erdgeschosswohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Straße An der Sandbeune ein Feuer ausgebrochen. Ursache dafür soll laut Polizei eine Verpuffung beim Anfeuern eines Ethanolkamins gewesen sein. Ein 15-jähriger Lampertheimer, der zu dieser Zeit bei den Bewohnern zu Besuch war, erlitt leichte Brandverletzungen am Arm und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die betroffene Drei-Zimmer-Wohnung brannte komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 50 000 Euro.

Eine gehbehinderte Nachbarin wurde während der Löscharbeiten in ihrer Wohnung durch DRK- und Feuerwehr-Einsatzkräfte versorgt und blieb ohne Verletzungen. Zwei Personen konnten ebenfalls unversehrt mit der Drehleiter gerettet werden. Die übrigen elf, zum Brandzeitpunkt anwesenden Bewohner waren in der Lage, das Gebäude selbstständig zu verlassen. Einige sollen aber laut Einsatzleiter Klaus Reiber leichte Rauchvergiftungen erlitten haben. Für die Dauer der rund zweieinhalbstündigen Löscharbeiten wurden die Menschen in der Hans-Pfeiffer-Halle untergebracht. Erst gegen 1 Uhr in der Nacht durften sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nur knapp eine halbe Stunde vor diesem Einsatz war die Feuerwehr wegen eines vermeintlichen Brandes in der Domkirche alarmiert worden. Ein Augenzeuge hatte Rauch an einem der Turmfenster beobachtet. Feuerwehrleute inspizierten das Kirchendach mit Hilfe der Drehleiter und konnten daraufhin schnell Entwarnung geben. Laut Wehrführer Thorsten Gutschalk sei lediglich Heizungsdampf aus dem Innern der Kirche aufgestiegen und an den Turmfenstern sichtbar gewesen.

Auch am Sonntag kamen die Brandschützer nicht zur Ruhe. Wieder war der Einsatzort eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dieses Mal in der Ostendstraße. Dort war gegen 15 Uhr ein Wasserkocher geschmolzen, weil er versehentlich auf einer heißen Herdplatte abgestellt worden war. Verletzt wurde dabei niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren an diesem Wochenende ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehr sowie Rettungskräfte aus dem Landkreis Bergstraße. Die weiteren Ermittlungen zum Brand durch den Ethanolkamin werden durch die Kriminalpolizei in Heppenheim übernommen.

