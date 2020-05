Kampf gegen Krankheiten allgegenwärtig

Lampertheim.Eine Pandemie wie derzeit kennen die Menschen gar nicht mehr. Durch verbesserte Hygiene, Impfungen und Medikamente konnten Krankheiten, die früher ganze Landstriche entvölkerten, stark zurückgedrängt werden.

Auch Lampertheim war im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von Seuchen betroffen. Die Quellenlage dazu ist aber eher dürftig. Ob beispielsweise die große Pestwelle, die im Jahre 1349 ein Drittel der Bevölkerung von Worms dahinraffte, auch in Lampertheim wütete, ist nicht bekannt. Auch zu späteren Pestausbrüchen gibt es keine Überlieferungen, doch ist es wenig wahrscheinlich, dass ausgerechnet das kleine Dorf verschont blieb.

So grassierte die schlimmste Seuche der Menschheitsgeschichte im Jahre 1635, also inmitten des 30-jährigen Krieges, in Bensheim. Im Jahre 1665 forderte in England die Pest viele Opfer, allein in London gab es rund 70 000 Tote. Bald darauf griff der schwarze Tod auch auf den Kontinent über. 1665 waren Worms und 1666/1667 Lorsch betroffen. Die Einwohnerzahl von Lampertheim sank zwischen 1642 und 1671 von ehemals 725 Menschen auf 459 Personen. Dass auch hier die Seuche ein Grund dafür war, wäre möglich.

Die Vorgängerin der Sankt-Andreas-Kirche war wesentlich kleiner als das heutige Gotteshaus und hinter dem Rathaus gelegen. Rund um die Kirche befand sich, wie einst so üblich, der Friedhof. Nur der Turm stand schon an der gleichen Stelle, wie heute noch. Hinter diesem wurde dann 1771 die heutige Kirche in Nord-Süd-Richtung erbaut, eben auch auf Teilen des Gottesackers.

Als Sankt Andreas 1948 umfassend renoviert wurde, wurden einige Särge gefunden, darunter auch der des Pfarrers Bonifaz Raiber. Bei den Aushubarbeiten kamen aber auch mehrere unbekannte Skelette zum Vorschein. Dabei, so die allerdings unbewiesene Vermutung, könne es sich um Pesttote gehandelt haben. Der Architekt bat einen Arbeiter, Fotos davon zu machen. Erst später, als alle Bauarbeiten beendet waren, stellte sich heraus, dass in dem Fotoapparat kein Film eingelegt war.

Isolation Mittel Nummer 1

Der Aussatz war im Mittelalter eine Erkrankung, gegen die es kein Gegenmittel gab. Betroffene wurden zwecks sozialer Distanz in Häusern vor der Stadt isoliert, wobei kein Unterschied zwischen harmlosen Hautkrankheiten und echtem Aussatz gemacht wurde. Die in diesen Gebäuden quasi Eingesperrten waren fortan darauf angewiesen, von anderen Menschen versorgt zu werden, die sich dafür gerne als Wohltäter aufspielten. Nach diesen „guten Leuten“ und den von ihnen unterstützten Leprahäusern sind heute noch Straßen, Viertel und Plätze in Worms, Frankfurt, Speyer, Bruchsal und anderen Orten benannt.

Im Jahre 1688 begann der Pfälzische Erbfolgekrieg, um die angeblich nicht gezahlte Mitgift der Liselotte von der Pfalz, bei dem im Jahre 1689 Worms in Schutt und Asche gelegt wurde. Viele Bewohner der linksrheinischen Dörfer flüchteten nach Lampertheim. Doch hier brach, neben anderen Krankheiten, auch die Ruhr aus, die allein im gleichen Jahr 75 Todesopfer forderte.

Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 wurde auch in Lampertheim ein Lazarett für verwundete Soldaten eröffnet. Doch nicht alle Toten starben an ihren Verletzungen. Sieben von ihnen hatten sich mit Blattern, besser bekannt als Pocken, infiziert, denen sie erlagen.

Eine sehr gefürchtete Krankheit war die Diphterie, die zumeist Kinder befiel. Noch während des Ersten Weltkriegs begannen Massenimpfungen dagegen, nachdem Emil von Behring das Diphterie-Antitoxin entdeckt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1945 litten Lampertheimer Säuglinge und Kleinkinder vor allem unter heftigen, lebensbedrohlichen Durchfallerkrankungen. Ein Gesundheitsoffizier der amerikanischen Militärregierung, die damals in der Jahnstraße stationiert war, reagierte jedoch prompt, besorgte Heilnahrung und Medikamente für sie.

Tropfen auf Stück Zucker

Die über 50-jährigen Spargelstädter erinnern sich gewiss daran, dass sie als Kinder in den Schulen noch reihenweise geimpft wurden. So wurde bis 1976 in den Schulen die Auffrischimpfung gegen die Pocken durchgeführt, nach der Erstimpfung bei Babys. Durch diese Impfung, die wegen ihrer Nebenwirkungen allerdings nicht unumstritten war und am Oberarm die typische, runde Narbe hinterließ, konnte die Krankheit stark zurückgedrängt werden. 1980 wurde sie von der WHO für ausgerottet erklärt. Beliebter war bei den Kindern die Schluckimpfung gegen die Kinderlähmung (Polio). Denn diese wurde mit einem Stück Würfelzucker verabreicht, was damals mit dem Spruch beworben wurde „Schluckimpfung ist süß – Kinderlähmung ist grausam!“

