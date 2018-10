Kampfgeister der Kicker herausgefordert

Lampertheim.Die A-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld kehrte mit einem 5:1-Erfolg vom Gastspiel bei der FSG Bensheim zurück. Beide Mannschaften agierten zunächst absolut auf Augenhöhe, die JSG hatte Glück, ihre Chancen konsequent zu verwerten. Mika Kuhlmann brachte die JSG in der fünften Minute mit 0:1 in Führung. Nico Jäger erhöhte nur eine Minute später nach einem Solo auf 0:2. Nach dem Tim Gärtner das 0:3 in der neunten Minute markiert hatte, war frühzeitig die Vorentscheidung gefallen. Als die Gastgeber in der 34. Minute auf 1:3 verkürzten, keimte Hoffnung bei Bensheim auf.

Nach der Pause erhöhte Tim Gärtner auf 1:4 in der 74. Spielminute. Bensheim versuchte zwar ins Spiel zurück zu kommen, schaffte es aber nicht, das Aufbauspiel der Gäste zu unterbinden. Den Schlusspunkt setzte Manuel Piechotta, als er den Ball in der 77. Minute nach einem Eckball über die Torlinie zum 1:5 drückte.

Das Duell der beiden schlechtesten B-Jugendteams der Qualifikationsrunde entschieden die Gastgeber der JSG Elmshausen/Schönberg gegen den TV Lampertheim für sich. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Bensheimer Vorstädter dem Gast aus der Spargelstadt überlegen. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der Stürmer der Gastgeber tauchte alleine vor dem TVL-Tor auf und schob ungehindert ein. Nach Wiederbeginn wurden die Gäste mutiger und glichen in der 45. Minute durch Marcel Paul Mlynek zum 1:1 aus. Der Stürmer der Gastgeber war es auch, der in der 63. Minute das spielentscheidende 2:1 erzielte und somit einen Doppelpack schnürte. In der Folge vergaben die Gäste viele gute Möglichkeiten, so dass es bei der knappen Niederlage blieb.

Das Auswärtsspiel der C-Jugend des TV Lampertheim beim JFV Waldmichelbach/Abtsteinach glich einer blutleeren Vorstellung und endete mit einer 1:5-Schlappe. Bei den Gästen fehlte es förmlich an allem, die Odenwälder stellten die klar bessere Mannschaft. Die Engpässe in der Elf von Lampertheim wollte Trainer Foß nicht als Ausrede anführen. Trotz zahlreicher Ausfälle und trotz des frühen 0:1-Rückstandes in der zweiten Minute zeigten die Gäste noch eine mannschaftliche Geschlossenheit. Ein Kopfballtor von Lend Huruglica zum 1:1 brachte Lampertheim in der vierten Minute zurück. Doch die Freude hielt nicht lange, denn in der achten Minute brachte ein Angreifer von Waldmichelbach den Ball im Netz zum 2:1 unter. In den zweiten 35. Minuten musste der Torhüter aus Lampertheim dann noch dreimal hinter sich greifen und konnte die Niederlage nicht verhindern.

Im Auswärtsspiel bei der E2 des FC 07 Bensheim riefen die Jungs der E1 des TV Lampertheim ihre stärkste Saisonleistung ab und begeisterten beim 1:7-Erfolg die Trainer Nils Wetterauer und Thorsten Schott sowie die mitgereisten Eltern. Gegen einen gleichwertigen Gegner erspielten sich die Lampertheimer mit einer hohen Laufbereitschaft Feldvorteile. Beide Mannschaften erspielten sich Torchancen, die zunächst ungenutzt blieben. Danach setzte sich Collin Bauer durch, sein Querpass erreichte Kapitän Anton Thierfelder, der dann nur noch den Ball zur 0:1-Halbzeitführung einschieben musste.

In der zweiten Halbzeit schnürten die Lampertheimer die Bensheimer immer mehr in der eigenen Hälfte ein. Collin Bauer eröffnete den Torreigen mit dem 0:2, als er alleine vor dem Tor die Ruhe bewahrte und den Ball sicher in der Ecke versenkte. Mit einem Schuss in den Winkel markierte Anton Thierfelder den schönsten Treffer der Partie. Danach schraubte Leandro Schott mit einem Doppelschlag und erneut Anton Thierfelder das Ergebnis auf 0:6. Nach einem Eckball kamen die Bensheimer zwar auf 1:6 heran. Henry Gräff markierte allerdings postwendend das 1:7 und setzte unter eine starke Mannschaftsleitung den Schlusspunkt. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018