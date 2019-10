Kampfkunst-Star gibt Tipps

Lampertheim.Der Pro Fighting Lampertheim empfing hohen Besuch – Saenchai. Mit 295 Siegen und 52 Niederlagen gilt er als einer der besten Muay-Thai-Kämpfer der Welt. Aktuell hat er seinen 49. Sieg in Folge errungen. Er ist für seinen untypischen Stil, seine strake Verteidigung und seine unberechenbaren Kicks und Feger berühmt. Saenchai hat viermal in ebenso vielen Kategorien das Turnier Lumpinee gewonnen, das wohl renommierteste Muay-Thai-Turnier.

Um Saenchai kennenzulernen, kamen Teilnehmer aus ganz Deutschland nach Lampertheim, um drei Stunden Tipps, Tricks und Techniken von einem Ausnahme-Sportler zu erhalten. Das Seminar zeichnete sich durch viel Humor und allgemeinen Respekt aus. „Ich bin sehr stolz, solch einen Gast in unserem Gym willkommen heißen zu dürfen. Für jeden Einzelnen ist das eine unvergessliche Erfahrung“, beschreibt Head-Coach Lombardi seine Gefühlslage. Am Ende der Veranstaltung wurden Fotos gemacht, Autogramme gegeben und Fragen beantwortet. Wie Lombardi anmerkte, sei Saenchai ein offener Superstar, der für tolle Momente sorgte. „Wir bedanken uns sehr herzlich bei Saenchai für diese wirklich schöne Zeit und natürlich bei allen Teilnehmern. Dank aller Beteiligter wurde das Seminar zu einem unvergesslichen Erlebnis, welches noch lange in den Köpfen bleiben wird.“ red

