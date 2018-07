Anzeige

Lampertheim.Das Lampertheimer Kampfsportteam Team Ihrig reiste mit sechs Kämpfern ins bayerische Amberg, um an den Süddeutschen Meisterschaften im Kickboxen teilzunehmen. Das Turnier galt als Wertungsturnier der BKO Bayern und der Weltverbände IAKSA/WKC/ICO/WMAC.

Celine Siebenäuger startete zuerst im Pointfighting, konnte alle Kämpfe gewinnen und heimste den ersten Titel an diesem Tag für das Team Ihrig ein. Im Leichtkontakt kämpfte sie sich bis ins Finale vor, musste aber im Finalkampf verletzt aufgeben. Bei den Herren war Celil Yahya Yildiz im Leichtkontakt an diesem Tag nicht zu schlagen und holte sich ebenfalls den Süddeutschen Meistertitel in seiner Klasse.

Ebenso am Start war Anton Sedaev bei den männlichen Junioren. Er konnte im Pointfighting den Vizemeistertitel und im Leichtkontakt Bronze für sich verbuchen. Florian Müller stand ebenfalls auf dem Treppchen und belegte in seiner Klasse den dritten Platz im Pointfighting. Für Michael Sedaev und Daniel Pflaum traten keine Gegner in ihren jeweiligen Klassen an. red