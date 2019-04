Kampfsportler legen erfolgreich Gürtelprüfungen ab

Lampertheim.Beim Kampfsportverein Team Ihrig wurden die diesjährigen Gürtelprüfungen im Taekwondo absolviert. Im Kanuclub Lampertheim fanden sich 35 Kampfsportler ein um ihre diesjährigen Kup-Prüfungen zu absolvieren. Beim Taekwondo werden je nach Kenntnis und Fähigkeitsstand Gürtelfarben vergeben. Es gibt farbige Gürtel (Kup-Schülergrade) sowie schwarze Gürtel (Dan-Meistergrade). Die Gürtel repräsentieren somit den Ausbildungsstand der Kampfsportler und dienen außerdem als Ansporn, die nächst höhere Stufe zu erreichen.

Unter den Augen von „Meister“ Karl-Heinz Ihrig und der Schwarzgurt-Anwärterin Celine Siebenäuger (Rot-Schwarz, 1. Kup) erreichten alle Prüflinge ihr Ziel. Die Anforderungen waren sehr unterschiedlich, denn es wurden Anfänger und Fortgeschrittene in jeder einzelnen Disziplin geprüft. Dabei waren auch Kämpfer, die noch ganz am Anfang ihrer Kampfsport-Karriere stehen, und den Anfang mit dem 9. Kup (Weiß-Gelb) machten, sowie „alte Hasen“ die sich mit dem 1. Kup (Rot-Schwarz) in den nächsten Jahren für den höchsten Gürtel, den schwarz Gurt ausbilden lassen. Alle anderen Kampfsportler haben nun wieder ein Jahr Zeit, um sich auf den nächst höheren Kup vorzubereiten. red

