Kantersieg für A-Jugendliche

Lampertheim. .Im zweiten Spiel in der Fußball-Gruppenliga gab es den ersten Sieg für die A-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld. Die JSG war zu Gast bei Starkenburgia Heppenheim und feierte einen in dieser Höhe im Vorfeld nicht erwarteten 6:1-Erfolg.

Die Gastgeber hielten die ersten 30 Minuten noch mit, mussten dann aber die spielerische Überlegenheit der JSG anerkennen. Bleon Parduzi brachte die JSG in der 38. Minute mit 1:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel spielte die JSG weiter druckvoll und erhöhte durch Aivaras Masiulionis (48.), Bleon Parduzi (58.), einen Doppelpack von Cuma Uzar (75./78.) und Manujel Piechotta (84.) auf 6:1. Das Gegentor in der 55. Minute wurde durch ein Eigentor verursacht. Die Freude über den ersten Sieg war beim Team und ihren Trainern Christian Schmitt und Calogero Presti groß. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.09.2019