Anzeige

Lampertheim.In ihrem drittletzten Saisonspiel bezwang die E1 des TV Lampertheim den TSV Auerbach 2 mit 7:3-Toren. Schon in der ersten Minute lenkte der gegnerische Torwart den Torschuss von Bruno Martinovic ins eigene Tor. Sofort spielte die E1 offensiv nach vorne und zeigte sehenswerte Spielzüge. Dennoch kam auch der Gegner zum Abschluss, aber TVL-Torwart Damian Bogusch hielt fast jeden Versuch des Gegners souverän. Leider erwischte ein Auerbacher Spieler doch das Tor, nachdem er nach einer Ecke zum Abschluss kam und von einem TVL-Spieler verdeckt war. Doch der TVL holte in der gleichen Minute wieder auf, als der gegnerische Schlussmann zu früh rauskam und den Ball verpasste. Dies nutzte Tom Becker und erhöhte mit seinem Tor zum 2:1. Nun war das Spiel hart umkämpft und doch konnte Lampertheim durch Erik Engels auf 3:1 erhöhen. Das ein oder andere Mal hatten die Spargelstädter aber auch Glück, da einige der Abschlüsse von Auerbach an die Latte oder knapp vorbei gingen.

Der Anfang der zweiten Halbzeit ließ die Zuschauer zittern. Nach dem Wechsel von Torwart Damian Bogusch auf Maxim Graf schoss der Gegner zeitnah das 3:2 nach einer Ecke. Fünf Minuten später ließen sowohl die eigene Abwehr als auch Schlussmann Maxim Graf das 3:3 zu. Die Partie schien zu kippen. Doch ein Alleingang von Erik Engels, der nach drei Abprallern den Ball ins gegnerische Netz versenkte, gab neuen Mut. Zwei Minuten später war es wieder Erik Engels, der mehrere Abwehrspieler gekonnt umspielte, dann einen Schuss direkt in die lange Ecke versenkte und das 5:3 erzielte. Jetzt war auch die Lampertheimer Abwehr wieder voll konzentriert bei der Sache.

Das 6:3 konnte Damian Bogusch erzielen, der den Ball direkt vor dem Tor zwischen den gegnerischen Abwehrspielern und den eigenen Mannschaftskollegen im Angriff erwischte und glücklich versenkte. Einen gelungenen Abschluss boten Samet Uzer und Tom Becker mit einem Volley in der 47. Minute zum 7:3-Endstand.