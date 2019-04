Kantersieg für E1-Kicker

Lampertheim.Mit einem 15:2-Kantersieg kehrten die E1-Kicker des TV Lampertheim (TVL) von der Auswärtspartie beim TSV Auerbach 2 zurück.

Anton Thierfelder führte den Anstoß aus und passte zurück auf Keeper Fulvio Miglionico, der den Ball per Abschlag ins gegnerische Tor hämmerte. Somit waren die Lampertheimer nach wenigen Sekunden schon mit 1:0 in Führung. Danach wurde ein wahres Offensivfeuerwerk gestartet. Die in allen Belangen unterlegenen Auerbacher wurden mit schönen Kombinationen regelrecht an die Wand gespielt. Durch jeweils zwei Tore von Leandro Schott und Leard Pangjaj konnte das Ergebnis schnell auf 5:0 nach oben geschraubt werden. Collin Bauer, nach Abschlag von Keeper Miglionico, Daniel Schröter nach einer tollen Ballstafette über Henry Gräff und Loris Walter sowie eine Einzelleistung von Alessio Saitta sorgten für den 8:0-Halbzeitstand.

Die Trainer Nils Wetterauer und Thorsten Schott waren in der Halbzeitansprache voller Lob und motivierten die Jungs am überragenden Passspiel festzuhalten. Die mitgereisten Fans wurden dann mit einer weiteren Spitzenleistung in der zweiten Halbzeit verwöhnt.

Mittelstürmer Anton Thierfelder mit einem Hattrick und zwei Doppelschläge von Leard Pangjaj und Collin Bauer vollendeten bei zwei Gegentreffern den nicht zu erwartenden 15:2-Sieg.

Es spielten: Fulvio Miglionico, Jakob Haaf, Daniel Schröter, Henry Gräff, Loris Walter, Leandro Schott, Leard Pangjaj, Anton Thierfelder, Collin Bauer und Alessio Saitta. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019