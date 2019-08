Kantersieg für Tennisherren 60

Die Spieler des TC Rot-Weiss erkämpften sich wichtige Punkte. © dpa

Lampertheim.Beim TEC Darmstadt setzte es für das Damenteam des TC Rot-Weiss Lampertheim eine 2:4-Niederlage. Nach hart umkämpften Einzeln mussten die Gästespielerinnen mit einem 1:3-Rückstand in die Doppel gehen.

Lediglich Franziska Koch (4:6/6:3/6:1) hatte nach drei Sätzen das bessere Ende für sich. Tamara Brüderle (6:0/5:7/4:6) verpasste nur knapp einen Zähler für die Gäste, während Katharina Gärtner (1:6/3:6) und Sarah Engelhardt (3:6/0:6) in zwei Sätzen verloren. In den Doppeln kämpften die Lampertheimerinnen vergeblich für ein Unentschieden. Nur Gärtner/ Brüderle (7:6/2:6/10:5) siegten im Champions-Tie-Break für Lampertheim. Engelhardt/Koch (5:7/4:6) hatten in zwei Sätzen das Nachsehen.

In der Bezirksliga A kehrten die Herren mit einem 5:1-Erfolg im Gepäck vom Gastspiel beim Mörlenbacher TC zurück. Punktegaranten für die Lampertheimer waren hierbei Philipp Rösner (6:3/7:5), Finn Radatz (6:2/0:6), Nicolas Heilmaier (6:0/6:3) sowie die Doppel Rösner/Geister (6:1/7:5) und Radatz/Heilmaier (6:2/6:4). Frederic Geister (4:6/2:6) gab das einzige Spiel ab.

Die Herren 2 hatten gegen Biblis keine Chance und verloren in der Kreisliga A mit 1:5. Simon Einsiedler (7:5/6:3) konnte als einziger Gästespieler punkten. Manuel Massel (2:6/4:6), Maurice Doctor (5:7/3:6), Philip Grolms (3:6/6:7) sowie die Doppel Massel/Docter (0:6/3:6) und Einsiedler/Grolms (1:6/3:6) gaben alle weiteren Spiele in nur zwei Sätzen ab.

Zu einem 5:4-Heimsieg über die TG Bobstadt kamen die Herren 30 im Bezirksoberligaderby. Nach den Einzeln stand es bereits 4:2 für die Hausherren. Somit musste noch ein Doppel gewonnen werden. Dies gelang Mathias Hummel/Steffen Götz in einem umkämpften Spiel im Tiebreak. Somit hatten die Lampertheimer Herren 30 den Sieg in der Tasche.

Es spielten: Thomas Brückmann (6:4/7:6), Markus Baum (1:6/2:6), Boris Richter (2:6/6:3/4:6), Mathias Hummerl (6:2/6:0), Steffen Götz (6:4/7:6), Rik Wegerle (6:0/6:0), Brückmann/Richter (6:7/3:6), Baum/Wegerle (2:6/6:3/8:10) und Hummel/Götz (6:2/6:7/10:3).

Weiterhin Chance auf Meistertitel

Am letzten Spieltag wahrten die Lampertheimer Herren 60 durch einen 9:0-Kantersieg in Babenhausen ihre Chance auf die Meisterschaft der Bezirksliga A. Der klare Erfolg wurde auch durch Nervenstärke in immerhin vier Champions-Tiebreaks sichergestellt. Alle Tiebreaks wurden hierbei gewonnen, das Doppel Christl/Fast konnten einen 2:7-Rückstand noch in einen 11:9-Erfolg drehen.

Es spielten: Willi Christl (4:6/6:4/10:8), Siegfried Tannreuther (6:3/6:3), Hans Fast (7:5/6:3), Ludwig Schlappner (6:2/3:6/10:5), Norbert Schlappner (6:3/6:0), Wolfgang Schneider (6:0/6:0), Christl/Fast (2:6/7:6/11:9), Tannreuther/Schneider (6:1/6:1) und Schlappner/Schlappner (6:2/1:6/10:5).

Niederlage für Herren 65

Im vierten und damit bereits vorletzten Spiel der Medenrunde setzte es für die Herren 65 in der Bezirksoberliga beim TC Groß-Zimmern eine 0:6-Schlappe. Die Gastgeber erwiesen sich wie erwartet kampfstark und ballsicher. Willi Christl (1:6/0:6), Bernd Wegerle (3:6/3:6) sowie Mannschaftsführer Paul Schader (2:6/4:6) mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Auch Robert Lenhardt (6:4/1:6/5:10) konnte den erhofften Einzelsieg nicht erspielen, er unterlag im Champions-Tiebreak, so dass bereits nach den Einzeln die Niederlage feststand.

Auch in den Doppeln gelang keine Resultatsverbesserung, das Spitzendoppel Christl/Wegerle (3:6/1:6) unterlag in zwei Sätzen. Das zweite Doppel mit Schader/Lenhardt (2:6/6:1/7:10) war dem Ehrenpunkt nah, doch die 7:5-Führung im Match-Tiebreak konnte nicht bis zum Sieg ausgebaut werden. Im letzten Spiel gegen Dieburg kann nur ein Sieg den drohenden Abstieg noch verhindern. fh

