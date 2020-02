Kanu-Akademie will wachsen

Lampertheim.Während die Sparkassenstiftung „Gut. Für die Region“ der Sparkasse Worms-Alzey-Ried um den Vorstandsvorsitzenden Marcus Walden an die Vertreter der Gemeinden Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim insgesamt 16 000 Euro in den Räumlichkeiten der Kanu-Akademie übergibt, fährt der Erste Vorsitzende und Trainer für Kanupolo Bernd Brechenser los. Er übernimmt den Fahrdienst, um teilnehmende Kinder aus der Schillerschule, Goetheschule und Pestalozzischule abzuholen. Später werden die Grundschüler bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben beaufsichtigt. Das Sportprogramm läuft ab 15 Uhr. „In der Kanuakademie werden täglich 25 Kinder betreut“, erklärt Dieter Brechenser, der Zweite Vorsitzende und Trainer für Kanurennsport. Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer lobt die Trainer. Er sehe in dem Verein und in den jungen Talenten viel Potenzial.

Zuvor hat die Kanu-Akademie von der Sparkassenstiftung 8600 Euro erhalten. Die Freude bei den Spendenempfängern der gemeinnützigen Einrichtungen im Ried ist groß. „Wir wollen die Kanuakademie erweitern“, sagt Dieter Brechenser. Zur Talentförderung kämen auch Sportler aus Bürstadt, Groß-Rohrheim und Lorsch. Vor allem wollten die Organisatoren ein Mobilheim für die Mädchen und Jungen schaffen, erläutert Heiko Kiebel. „Aus dem Verein sind Olympiasieger und Weltmeister hervorgegangen“, betont Störmer. Alle seien mit Altrheinwasser getauft und kämpften in der Welt für Deutschland.

Das DRK, Ortsverein Biblis, erhielt 2300 Euro. Die Sparkassenstiftung möchte die Anschaffung eines Krankentransporters unterstützen. „Der alte Wagen ist 30 Jahre alt“, berichtet der Vorsitzende Hans-Michael Platz. Das Fahrzeug sei schon bestellt und die Finanzierung nun gesichert.

Einen Begegnungsraum für alle Generationen möchten die Vertreter der evangelischen Kirche Bürstadt einrichten und dafür erhielten sie eine Spende von 4100 Euro. Pfarrerin Johanna Gotzmann dankte der Stiftung für die großzügige Zuwendung. Außerdem müsse das Gemeindehaus saniert werden.

„An dem Kirchengebäude in Groß-Rohrheim nagt der Zahn der Zeit“, erklärt Walden, deshalb bekomme die Gemeinde 1000 Euro. „Das Geld ist bei uns gut angelegt“, freut sich Rosemarie Krauß vom Förderverein zur Erhaltung der evangelischen Kirche. Sie erläutert, dass die Kirche wegen Renovierungsarbeiten drei Jahre geschlossen war. Immer noch seien zahlreiche Erneuerungen durchzuführen.

Gesellschaftliche Bedeutung

Die vier Einrichtungen und Organisationen seien auf Beschluss des Kuratoriums der Sparkassen-Stiftung ausgewählt worden, da sie für die Gesellschaft eine große Bedeutung hätten. Die Stiftung komme gerne ins Ried, denn hier sei eine Wachstumsregion in der es gesellschaftliches Miteinander gebe. Und die Verantwortlichen übten ihre Funktion mit viel ehrenamtlichen Engagement aus.

Was erwirtschaftet wird, möchte die Stiftung auch zurückgeben. Ehrenamtliches Engagement reiche alleine nicht aus, sagt Walden und fügt hinzu: „Es braucht auch finanzielle Mittel. Unsere Stiftung hat sich genau das zur Aufgabe gemacht: Fördermittel dort einsetzen, wo sie eine breite Wirkung zum Wohle vieler Menschen entfalten können.“

„Herzlichen Dank, dass sie uns unterstützen“, meldete sich Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader zu Wort. „Unsere Sparkasse vor Ort gestaltet das gesellschaftliche Leben unserer Stadt“, so Schader.

