Kanu-Flotte auf der Erfolgswelle

Lampertheim.Bestens vorbereitet und mit viel Motivation ging die Rennmannschaft des Kanu-Club (KC) Lampertheim bei der ersten Regatta des Jahres in Mainz-Mombach an den Start.

Dabei konnten sowohl die B-Schüler Ben Schütz und Leonardo Balanescu als auch die B-Schüler Michelangelo Balanescu, Joaquin Dressel, Niclas Ohl, Jan Schütz und Matteo Maurer, der als A-Schüler startete, tolle Erfolge erzielen. Im Rennen der K1 der B-Schüler über 500 Meter qualifizierten sich alle vier Sportler mit drei Siegen und einem zweiten Platz für den Endlauf. Im Endlauf gewann Niclas Ohl, zweiter wurde Michelangelo Balanescu, dicht gefolgt von Joaquin Dressel als Vierter und Jan Schütz mit einem respektablen sechsten Platz. Damit positionierten sich die Jungs vom KC Lampertheim gleich zu Saisonbeginn weit vorne im Feld.

Doppelsieg im K2

Auch auf der Langstrecke über 1500 Meter ging der Sieg ebenfalls an den Kanu-Club Lampertheim. Niclas Ohl sicherte sich bei dieser Distanz den ersten Platz. Getoppt wurde dies noch durch einen Doppelsieg im K2 über 500 Meter, bei denen sowohl das Boot von Jan Schütz und Joaquin Dressel als auch das von Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu mit mehreren Bootslängen Vorsprung als erster das Ziel erreichte.

Im K4 über 500 Meter – mit der schnellsten Zeit aus beiden Läufen – siegte das Boot mit Schütz, Blanescou, Dressel und Ohl.

Die jüngsten B-Schüler freuten sich ebenfalls über einen tollen Saisonbeginn. Ben Schütz gewann sein Rennen im K1 über 500 Meter souverän, Leonardo Balanescu erreichte hier den siebten Platz. Im Zweier mussten sich Ben und Leonardo gegen die älteren B-Schüler behaupten und konnten hier einen tollen vierten Rang belegen.

Der A-Schüler Zweier in der Besetzung von Matteo Maurer und Niclas Ohl erreichte einen vierten Platz. In der Langstrecke fuhr Matteo auf den 16. Rang, wobei er sich gegenüber einer starken Konkurrenz behaupten musste.

Tim Schütz, der in diesem Jahr für KT BW an den Start geht, überzeugte in all seinen Rennen mit herausragenden Leistungen. Dabei gewann er den K1 über 1500 Meter, den K2 über 500 Meter und den K4 über 500 Meter. Paula Maurer, die ebenfalls beim Kanu-Club trainiert und für KT BW an den Start geht, behauptete sich gegen eine starke Konkurrenz. Sie gewann den K1 über 3000 Meter, fuhr im K1 über 500 Meter auf den achten Platz und im K1 über 200 Meter im Endlauf B auf den dritten Rang. Im K2 über 500 Meter gelang ihr ein fünfter Platz und im K4 über 500 Meter ein zweiter Rang.

Das Trainerteam mit Manuel Kern, Ulrike Gliem, Jutta Harst und Fabian Höefle freute sich über die Erfolge ihres Rennteams. Durch ein ausgiebiges Wintertraining in Kombination mit einem zehntägigen Trainingslager während der Osterferien am Grüntensee im Allgäu konnten sie ihre Sportler optimal auf die Saison vorbereiten.

Neben dem eigentlichen Techniktraining auf dem Wasser wurden im Allgäu auch Lauf-, Körperkraft- und Mountainbike-Einheiten durchgeführt. Aber auch das Teambuilding wurde groß geschrieben. So besuchten die Sportler zusammen einen Baumwipfel- und Erlebnisparcours und nutzten den letzten Schnee um gemeinsam mit Rodel ins Tal zu fahren.

An diesem Wochenende findet die Frühjahrsregatta in Lampertheim statt. Der Kanu-Club Lampertheim freut sich auf über 330 Sportler und spannende Rennen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.05.2019