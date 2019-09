Kanute Simon Specht startet bei den Olympic Hopes

Lampertheim.Simon Specht vom Wassersportverein hat 2019 schon einige sportliche Highlights hinter sich. Auf den Ranglistenrennen qualifizierte er sich für die Nationalmannschaft und startete in Brandenburg für diese. Durch gute Ergebnisse dort bekam er einen Startplatz bei der Europameisterschaft in Racice.

Für die Olympic Hopes in Bratislava musste sich Simon Specht auf den Deutschen Meisterschaften neu qualifizieren, nur die besten vier Sportler seines Jahrganges bekommen eine Einladung des Deutschen Kanuverbandes. Nach seinem guten Rennen über die 500 Meter und dem vierten Platz war er seinem Ziel schon sehr nahegekommen, da die 500-Meter-Strecke bei den Herren aber nicht olympisch ist, qualifizierte sich nur ein Sportler für Bratislava. Simon Spechts Lieblingsstrecke sind 1000 Meter und auch hier erreichte Specht das Finale. Somit hatte eine er eine weitere Chance sich zu qualifizieren. In einem guten Rennen holte er sich nicht nur die Bronzemedaille der Deutschen Meisterschaft, sondern auch die Qualifikaton für die Olympic Hopes. Nach einer Woche zuhause hieß es wieder Koffer packen, die Reise ging erstmal nach Kienbaum ins Trainingslager und morgen geht es weiter nach Bratislava.

In Bratislava warten Sportler aus 32 Nationen auf Simon Specht und die Deutschen Nationalmannschaft. Darunter sehr Weitgereiste aus Argentinien, USA, Südafrika und Australien. In welchen Booten er eingesetzt wird, entscheidet sich erst im Trainingslager in Kienbaum, am liebsten wäre der Lampertheimer natürlich wieder ein Einsatz im Einer und zusätzlich noch im Deutschlandvierer. Und so heißt es: Daumen drücken ab Freitag, 13. September, denn an diesem Tag beginnen die 1000-Meter-Rennen.

Die Lampertheimer Kanufans können die Rennen wie immer im Internet unter www.oh2019.canoe.sk verfolgen. red

