Anzeige

Teambuilding stand nicht nur auf dem Wasser und in den Mannschaftsbooten, sondern auch in der Freizeit ganz oben. Nach ihrem erfolgreichen Trainingslager starten die Kanuten des WSV nun mit optimalen Grundlagen in die neue Saison und freuen sich darauf, ihre im Trainingslager am Gardasee erarbeiteten Fortschritte auf den kommenden Regatten umsetzen zu können. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.05.2018