Karibische Eindrücke

Lampertheim.Im Rahmen der Reihe „Bildkultur im Haus am Römer“ lädt die Stadt am Mittwoch, 22. August, ab 19 Uhr in das Haus am Römer zur Eröffnung der Kunst-Ausstellung „Caribbean Warriors“ („Karibische Kämpfer“) mit Fotografien des bekannten Mannheimer Kabarettisten und Linguisten Hans-Peter Schwöbel ein. Schwöbels Fotografien zeigen große Landschaften, kleine Tiere, Steine und Pflanzen, Schatten- und Lichterlebnisse.

Während der Vernissage kommen die Besucher in den Genuss, einen Auszug aus seinem Kabarettprogramm zur Einstimmung auf die Ausstellung zu hören. Die vhs Lampertheim als Veranstalter freut sich auf alle Kunstinteressierten. Der Eintritt ist für Besucher frei, die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen. red/bur

