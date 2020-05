Die Karikatur will durch Überzeichnung von (meist populären) Akteuren oder Vorgängen deren Lächerlichkeit, Bosheit oder Unsinnigkeit herausstreichen. Deshalb passt diese Gattung des künstlerischen Ausdrucks unfreiwillig wunderbar zur Situation in der Wormser Straße in Lampertheim. Hier befindet sich ein Kiosk mit Spielautomaten – inklusive massiver Außenwerbung – unter einem Dach mit Prisma,

...