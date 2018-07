Anzeige

Hofheim.Von der brütenden Hitze ließen sich die HCV-Mitglieder nicht abhalten, das Sommerfest ihres Vereins am Sonntag zu besuchen. Es ging hoch her an der Grillhütte, die Laune der Verantwortlichen um HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl und den ersten Vorsitzenden Eddy Stöwesand war entsprechend prächtig.

In ungezwungener Atmosphäre ließen sich die Besucher frisch Gegrilltes schmecken. Kühle Getränke waren besonders gefragt, am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Die Kleinsten fanden Gefallen an der eigens aufgebauten Hüpfburg in „Sponge-Bob-Optik“ und konnten nach Herzenslust toben. „Erneut ein voller Erfolg“, fiel das Fazit von Sitzungspräsident Alexander Scholl durchweg positiv aus. Die Grillhütte war fest in der Hand der Narren, knapp 100 Mitglieder des Vereins waren beim strahlenden Sommerwetter sichtlich gut gelaunt. „Ziel ist es, auch außerhalb der Fastnachtszeit einmal in entspannter Atmosphäre zusammen zu kommen und das eine oder andere Gespräch zu führen“, betonte Scholl.

Dabei wurde auch schon wieder über die kommende Fastnachtskampagne gesprochen. Die Themen der einzelnen Gruppen stehen bereits und spätestens nach der Sommerpause starten alle Gruppen in die Vorbereitung für die Fastnachtszeit. Sie erwarten schon mit Spannung die Kampagneneröffnung am 11. November. fh